3 dakika gecikince sınava alınmadı, 'Kendimi denemek için girecektim' dedi

ANKARA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) için kampüse 3 dakika geciken Cenk Bahçe, içeri alınmadı. Bahçe, "Kendimi denemek için girecektim" dedi.

Ankara'da YKS'nin ilk oturumu TYT için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanmaya başladı. Sınav saatinin yaklaşması ile birlikte adaylar, tepeden tırnağa aranarak ve belgeleri kontrol edilerek sınıflara alındı. Maske zorunluluğu kalktığı için girişte öğrencilere maske dağıtımı yapılmadı. Sınava kısa süre kala gelen bazı adaylar koşarak son anda içeri girmeyi başardı. Saat 10.00'dan sonra gelenler ise içeri alınmadı.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM- Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, -