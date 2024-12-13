Tapu işlemlerinde 3 boyutlu sayısal yapı modeli 2025'te zorunlu olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde zorunlu hale gelecek." ifadelerini kullandı.

1 OCAK 2025 TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU OLACAK

TAPUDA 3 BOYUTLU MODEL BAŞLIYOR