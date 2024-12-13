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Tapu işlemlerinde 3 boyutlu sayısal yapı modeli 2025'te zorunlu olacak

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin zorunlu hale geleceğini duyurdu. Bu uygulamanın gayrimenkul sektöründe büyük bir yenilik olacağı bekleniyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde zorunlu hale gelecek." ifadelerini kullandı.

1 OCAK 2025 TARİHİ İTİBARİYLE ZORUNLU OLACAK

Gedikli, yazılı açıklamasında, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile yapıların dijital ortamda daha güvenli, şeffaf şekilde kaydedilip denetlenmesinin sağlanacağını aktardı. Hakan Gedikli, şunları kaydetti: Bu kapsamda kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Ayrıca, 'Dijital Bina' konseptiyle sürdürülecek çalışmalara yönelik tüm bilgilendirmelere 'dijitalbina.tkgm.gov.tr' kurumsal web sitesinden ulaşılabilecek.

TAPUDA 3 BOYUTLU MODEL BAŞLIYOR

Türkiye'deki tapu işlemlerinde 2025 itibarıyla 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin kullanılmasının, gayrimenkul sektöründe büyük yenilik olarak kabul edileceğini vurgulayan Gedikli, uygulamanın dijitalleşme hedefine ulaşmaya da önemli katkı sağlayacağına değindi.
Gedikli, "Bu yenilik, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetimini iyileştirme konusunda da önemli katkılar sağlayacak. Geçiş süreciyle birlikte sektördeki tüm paydaşların gerekli hazırlıkları yaparak, belirtilen tarihe kadar sistemin gerekliliklerini yerine getireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Tapu işlemlerinde 3 boyutlu sayısal yapı modeli 2025'te zorunlu olacak
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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