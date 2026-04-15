Çellist Luka Sulic, 27 Kasım'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Dünya çapında tanınan çellist Luka Sulic, 'Life Tour' programı kapsamında 27 Kasım'da İstanbul'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde özel bir konser verecek. Sanatçı, prestijli mekanlarda sergilediği performanslarıyla müzikseverleri etkilemeye devam ediyor.

"2Cellos" grubuyla dünya çapında dinleyici kitlesine ulaşan ünlü çellist Luka Sulic, "Life Tour" programı kapsamında 27 Kasım'da İstanbul'da konser verecek.

Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye'ye gelen sanatçı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dinleyiciyle buluşacak.

Sulic, konserde, özel repertuvardan oluşan seçkiyi müzikseverler için yorumlayacak.

Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam ve Viyana Musikverein gibi prestijli salonlarda konser veren sanatçı, teknik ustalığı ve sahnedeki yüksek enerjisiyle geniş dinleyici kitlesine hitap ediyor.

Besteci ve aranjör kimliğiyle de öne çıkan Sulic, 2019'da yayımlanan "Vivaldi Four Seasons" albümüyle ABD Klasik Albümler listesinde 1 numaraya yükselmişti.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
