17 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatlıcıda yakalandı

Aksaray'da 29 ilde karıştığı 48 farklı suçtan kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Umut Belek, tatlıcıda yakalanarak tutuklandı.

AKSARAY'da 29 ilde karıştığı 48 farklı suçtan hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Umut Belek (29), tatlıcıda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 29 ilde karıştığı, 'Hırsızlık', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Konut dokunulmazlığı ihlali', 'Bilişim sistemleri banka ve kredi kartı kullanımına aracı olmak' ve 'Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' gibi 48 farklı suçtan hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firarı alarak aranan Umut Belek'in yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Belek'in saklandığı evin adresi tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, Belek'i, tatlı yemek için evinin yakınında gittiği tatlıcıda yakalandı. Umut Belek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
