29 Ekim kutlamalarında alevli gösteri yapan şovmen kendini yaktı

Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bir gösteri grubu, çocuklar için alev gösterisi yaptı. Gösteriyi yapan kişi çocuklara çok yakın bir noktada ağzından alev püskürtmeye çalışırken bir anda kendini yaktı. Yaşanan korkunç olay cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Ankara Millet Bahçesi'nde Altındağ Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için alev gösterisi gerçekleştirildi.

İZLEYECİLER O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Gösteriyi yapan gruptan bir kişi alevli gösteri sırasında kendisini yaktı. Yaşanan olay izleyici tarafından görüntülendi.

"GÖSTERİ SIRASINDA BİRKAÇ DEFA SAHNEYE ATEŞ SIÇRADI"

Gösteriyi ailesiyle birlikte izleyen bir kişi olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Grubun sirk gösterisine çocuğumuz ile katıldık. Ateş şovları, sihirbazlık şovları oldu. İsmi Erdal olarak tanıtılan biri ateş şovu yaptı. Bu ateş gösterisi sırasında birkaç defa sahneye ateş sıçradı. Bu ateşi ben söndürdüm. Amatörce bir gösteriydi zaten. Bir şey olacağını tahmin ettim. O sırada video kaydı almaya başladım.

"AĞZINDAKİ YANICI MADDE ÜSTÜNE SIÇRADI"

Şovu yapan kişi sahneden inerek çocuklara çok yakın bir yerde ağzından alev püskürttü. Tekrardan sahneye çıktığında şahsın boynundan yandığını gördüm. Yanmaya başladıktan sonra kendisi üfleyerek söndürmeye çalıştı. Ağzındaki yanıcı madde üstüne sıçradı ve daha fazla yanmaya başladı. O sırada şahsın boynu yüzü yandı. Herhangi bir güvenlik ya da sağlıkçı müdahalesi olmadı.

"LAVABOYA GÖTÜRÜLEREK ÜZERİNE SU DÖKÜLDÜ"

Şahıs kendi kendini söndürmeye çalıştı. Üzerindeki elbiseleri çıkardıktan sonra sahnenin arka tarafına koştu. Lavaboya götürülerek üzerine su döküldü. Çocuklar çok korktu. Herhangi bir şekilde önlem alınmadığını gördük. Çocukların önünde yapılan bir gösteride önlem alınmaması biz aileleri tedirgin etti."