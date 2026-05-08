"28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu

Türk tiyatrosunun prestijli ve uzun soluklu ödüllerinden "28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri", Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl Prof. Dr. Aslı Yılmaz başkanlığındaki 33 kişilik jüri, sezon boyunca 268 oyunu değerlendirerek adayları ve özel ödül sahiplerini belirledi.

Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törende, tiyatro dünyasının başarılı yapımları ve sanatçıları 17 dalda ödüllendirildi.

Tören, sunucular Demet Evgar ve Atılgan Gümüş'ün yer aldığı "Afife" oyununun ensemble ekibinin sahnelediği dünyaca ünlü bir müzikalin açılış sahnesiyle başladı.

"Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü" Şahika Tekand'ın oldu

Bu yıl tiyatro tarihine iz bırakan ustalara takdim edilen "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü" Şahika Tekand'ın oldu.

Tekand, ödülü aldıktan sonra böyle bir ödüle değer görüldüğü için jüriye teşekkür ederek, "Hayatın yeniden bizleri sınamaya başladığı ve dünyanın yeniden radikal bir dönüşüme girdiği dönemde tiyatro insansız yapılamayacak tek iş olarak hayatın karşısında duruyor ve direniyor. Bu nedenle hep beraber eğlenelim hem de hayatı değiştirelim." dedi.

Oyun yazarlarına adanan "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü" ise Lucy adlı oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı'ya takdim edildi.

"Haldun Dormen Özel Ödülü", "Konken Partisi" adlı yapımıyla Tiyatrokare'ye verildi

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara sunulan "Haldun Dormen Özel Ödülü"ne "Konken Partisi" adlı yapımıyla Tiyatrokare layık görüldü.

Ödül öncesi Erol Evgin, Haldun Dormen'in fotoğrafları eşliğinde "Hep Böyle Kal" parçasını seslendirdi. Şarkı sırasında Alya Dormen de dans performansı sergiledi.

Ödülü açıklarken konuşan Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının "Tiyatrolar asla kapanmayacak." sözünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ödül töreni, tiyatroların dolup taşması, sahnelerin ışıl ışıl olması, gençlerin tiyatroyla buluşması onun ne kadar haklı olduğunu gösteriyor ve ne mutlu ki onun bize devrettiği bayrağı gururla, genç nesillere devretmek için çabalıyoruz. İstanbul'da, İzmir'de onun adına tiyatro okulları devam ediyor. Türk Eğitim Vakfı ile bir 'Haldun Dormen Tiyatro Bursu' kurduk. Burada amaç tiyatro bölümü okuyan üstün başarılı üniversite öğrencilerinin 4 yıllık eğitimini karşılamak. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin katkısıyla 2026-2027'den itibaren 4 yıllık bursları dağıtmaya başlayacağız. Amacımız bunu sürdürülebilir hale getirmek."

Bu yıl ilk kez verilen "Afife Onur Ödülü", ışık tasarımcısı Yakup Çartık'a sunuldu

Bu yıl "Yapı Kredi Özel Ödülü" ise Prof. Dr. Merih Tangün'e takdim edildi.

Özel ödüller kategorisine bu sene ilk kez eklenen ve aynı kategoride en az beş kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanan isimlere verilen "Afife Onur Ödülü" ise ışık tasarımcısı Yakup Çartık'a verildi.

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Gonzago'nun Öldürülüşü" oyunundaki performansıyla Barış Yıldız, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne "İlk Bakışta Prima Facie" oyunundaki performansıyla Rabia Zehra Şafak, "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülüne "Filler ve Karıncalar" oyunuyla Arzu Gamze Kılınç ile "Yılın En Başarılı Oyunu" ödülüne "Lucy" yapımı değer görüldü.

"Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ödülü "Cehennem Çiçeği" oyununun, "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü "Vanya Dayı" oyunuyla Doğa Yiğit'in, "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödülü "Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş? Çerkez Rıdvan'ın Dolabı" oyununun ve "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülü de "Gergedanlar" oyunuyla Dilek Kaplan'ın oldu.

"Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz" oyunu ise "Yılın En Başarılı Hareket Tasarımı" ve "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödüllerini aldı. "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Hakan Kargidanoğlu, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ise Pınar Yıldırım seçildi.

Ocak ayında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun usta ismi ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin fikir babası Haldun Dormen, tören boyunca sahnede anısına hazırlanan özel içeriklerle anıldı.

Dormen Tiyatrosu oyuncuları ve emektarları tarafından ödüllerin takdim edildiği gecede, Haldun Dormen'in hafızalarda iz bırakan müzikallerinden seçilen parçalar, yine Dormen Tiyatrosu'na emek vermiş müzisyenler tarafından canlı olarak icra edildi.

Yoğun katılımın olduğu ve yaklaşık 3,5 saat süren tören sonunda usta oyuncular ve ödül alan isimler, librettosunu Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelediği "Lüküs Hayat" eserini seslendirdi.