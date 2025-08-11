27 Yıl Sonra Barış Sağlandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 27 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

Demirtaş ve Kocabey aileleri arasında 27 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniye başlayan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, kanaat önderi Haşim Haşimoğlu ile Tayan Kerevan Aşireti kanaat önderi Ferhan Munğan'ın girişimleriyle çözüldü. Haşimoğlu'nun evinde bir araya gelen aileler, daha sonra Cudi Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Camisi'nde dualar eşliğinde barıştı. Barış törenine Kaymakam Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, kanaat önderleri, mahalle muhtarları ve aileler katıldı. Törende konuşan Haşim Haşimoğlu, "Memleketimizde bir daha böyle acı olayların yaşanmaması en büyük temennimizdir" diyerek, taraflara ve törene katılanlara teşekkür etti.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),