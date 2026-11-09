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27 Ekim seçimlerinde 11'den 6'ya düşen Şas'ın lideri Deri milletvekilliğini devredecek

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İsrail'de 27 Ekim seçimlerinde milletvekili sayısı 11'den 6'ya düşen Şas Partisi lideri Aryeh Deri, Meclis açılmadan milletvekilliğini partisinden başka bir isme devredeceğini açıkladı. Deri, Tevrat Bilgeleri Konseyi'nden aldığı onayla partinin başında kalacak.

İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimlerde milletvekili sayısı 11'den 6'ya düşen Ultra-Ortodoks (Haredi) Şas Partisinin lideri Aryeh Deri, İsrail Meclisi açılmadan milletvekilliği görevini partisinden bir başka isme devredeceğini duyurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloğundaki Şas Partisinin lideri Deri, yayımladığı yazılı açıklamada, partisinin dini konseyinden milletvekilliği görevini partisinin aday listesindeki başka bir isme devretmek için izin istediğini belirtti.

Deri, "İsrail Meclisi'ndeki çalışmalarında kendini kanıtlamış genç temsilcilerimize yer açmak amacıyla Şas listesindeki koltuğumdan feragat etmek için Tevrat Bilgeleri Konseyi'nden onay istedim ve bu onayı aldım." ifadesini kullandı.

Konseyin Şas'ın başında kalması yönünde karar aldığını ve ilerleyen süreçte İsrail'in pek çok bölgesine saha ziyaretleri yapmayı planladığını söyleyen Deri, partisinin Meclis'teki haftalık grup toplantılarına başkanlık etmeye, yasama ve komisyon çalışmalarını takip etmeye devam edeceğini kaydetti.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçiminde Şas Partisi, son 30 yılın en kötü sonucunu alarak 11 olan milletvekili sayısını 6'ya düşürmüştü.

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon ve muhalefet bloku, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün hükümeti kurma görevini resmen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vermişti.

Yashar Partisi lideri, hükümeti kurmak için 28 gün süreye sahip olacak, ihtiyaç halinde ise 14 gün ek süre verilecek.

Kaynak: AA
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