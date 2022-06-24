26'ncı Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması jüri değerlendirme toplantısı düzenlendi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması için jüri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Anadolu Ajansı AAtölye'deki toplantı öncesinde konuşan Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, bu sene, 2021'den 2022 Mayıs ayına kadar ulusal ve uluslararası alanda çekilmiş 82 görüntünün yarışacağını söyledi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin uluslararası haber görüntüleri yarışmasını 26 yıldır aralıksız gerçekleştirdiğini belirten Polatel, "Bugün burada, Anadolu Ajansının bu güzel, şahane stüdyosunda muhabirler, kameramanlar, televizyon yöneticileri ve televizyon habercilerinin olduğu 25 kişilik bir jüri heyeti oluşturduk ve bu jüri heyeti 82 görüntüyü izleyerek dereceye girenleri belirleyecek." dedi.

Polatel, adayların çeşitli kategorilerde yarışacağını belirterek, bu yılki yarışmada aday olan görüntüler arasında özellikle geçen yıl Muğla ve Antalya'da çıkan yangınlarda çekilen birçok görüntünün yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile sel ve afetlere ilişkin görüntülerin yer aldığını kaydetti.

Değerlendirme toplantısında, görüntülerin jüri tarafından izlendikten sonra dereceye girenlerin belirleneceğini ve sonuçların Temmuz ayında bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını aktaran Polatel, "Ödül töreni için de önümüzdeki süreçte takvime bakarak bir tarih belirleyip hazırlıklarımızı ona göre planlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul ise 102 yıllık bir çınar olan Anadolu Ajansının görsel haberler bünyesinde bini aşkın çalışanı bulunduğunu belirtti.

Yarışmayı çok önemli bulduğunu ifade eden Yurdakul, Anadolu Ajansının görsel haberlerde, globalleşme vizyonu çerçevesinde ilerlediğini söyledi. Yurdakul, "26'ncı Zoom Yarışması da uluslararası bir yarışma. Anadolu Ajansının da görüntüleri bu yarışmada tüm kıymetli görüntülerle birlikte yarışacak." dedi.