26 Hasta ve 32 Refakatçi Ankara'ya Getirildi

Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan Gazzeli hasta ve refakatçileri getiren uçaklardan ikincisi saat 18.55 sıralarında Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Toplamda 26 hasta ve 32 refakatçi bulunan uçakta 9 sağlık personeli de yer aldı. Hastalar, ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu uçakla birlikte İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli hasta ve yaralı sayısı 283'e ulaştı.

26 HASTA VE 32 REFAKATÇİ ANKARA'YA GETİRİLDİ

Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'ndan Gazzeli hasta ve refakatçileri getiren uçaklardan ikincisi saat 18.55 sıralarında Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı C130 tipi uçakta 26 hasta ve 32 refakatçi yer alırken, onlara 9 sağlık personeli eşlik etti. Gazzeli hasta ve refakatçilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay karşıladı. Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bu uçakla birlikte İsrail saldırılarında yaralanarak Türkiye'ye getirilen Filistinli toplam hasta ve yaralı sayısı 283'e ulaştı. Refakatçilerle birlikte 536 Gazzeli Türkiye'ye getirilmiş oldu.