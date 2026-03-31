Mardin'de evliliklerinde 25 yılı geride bırakan 47 çift umreden döndü

Mardin'de 'Aile Yılı' kapsamında evliliklerinde 25 yılı tamamlayan 47 çift, kutsal topraklardan döndü. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen karşılama programında, çiftler duygusal anlar yaşadı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde, "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinde 25 yılını tamamlayan ve kurayla belirlenerek umreye giden 47 çift için Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında karşılama programı düzenlendi.

Aileleri ve yakınları tarafından karşılanan çiftler, ilahiler eşliğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Uzun süren hasretin ardından gerçekleşen buluşmalarda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Umre ziyaretinden dönen çiftler, yaşadıkları manevi atmosferi ve kutsal topraklarda geçirdikleri anları tarif etmekte zorlandıklarını ifade etti. Hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, böyle anlamlı bir organizasyona vesile olan yetkililere teşekkür etti.

Çiftler, başta Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve görevlilere şükranlarını iletti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
