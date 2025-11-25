25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AK Parti'nin Trakya'daki kadın kolları teşkilatları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptıkları açıklamalarda kadına yönelik şiddetin "asla kabul edilemez bir insanlık suçu" olduğunu vurguladı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt, Atatürk Anıtı'nda yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin kaynağı ne olursa olsun asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bugün Türkiye'de, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir iyi niyet beyanından ibaret olmadığını ifade eden Yeşilyurt, şiddetle mücadelenin AK Parti iktidarlarının adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu aktaran Yeşilyurt, şöyle devam etti:

"Bu nedenle mücadelemiz evrensel bir mücadeledir. Kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Bütün bu mücadele aynı zamanda bir zihniyet mücadelesidir.

Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle buradan erkeklere de sesleniyoruz. Evinizde, iş yerinizde, sokakta, sosyal medyada. Kadına yönelik sözlü, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, 'dur' diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve kadınlar da açıklamaya destek verdi.

Tekirdağ ve Kırklareli

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin de Hasan Ali Yücel Meydanı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirdiğini belirtti.

Ergin, AK Parti Kadın Kolları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha adil, daha güvenli bir hayatı güçlü kadınlarla birlikte inşa etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Canan Genim de parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Genim, erkeklerden kadına yönelik şiddete nerede olursa olsun ses çıkarmalarını istedi.