24 Yıl Hapis Cezası Olan Ozan Hışır Yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hakkında 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası bulunan Ozan Hışır, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İncirliova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu' suçlarından 18 kaydı ve hakkında 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası olan Ozan Hışır'ın bulunduğu yer belirlendi. Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Hışır, yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hışır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
