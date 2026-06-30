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Sahil güvenlik gemi ve botları yarın 24 limanda ziyarete açılacak

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında yarın 24 limanda gemi ve botlarını ziyarete açacak. Ziyaret saatleri limana göre 09.00-17.00 veya 10.00-17.00 arasında olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yarın 24 limanda bazı gemi ve botların ziyarete açılacağını duyurdu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 limanda sahil güvenlik gemi ve botlarının ziyaret edilebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, Avcılar, Büyükada, İzmit, Süleymanpaşa, İğneada, Çanakkale, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Enez, Mudanya, Küçükkuyu, Ayvalık, Konak, Urla ve İskenderun limanlarında gemi ve botlar 09.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Taşucu, Anamur, Alanya, Kaş, Kemer ve Finike limanlarında ise ziyaretler, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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