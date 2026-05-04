24 İlde Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu... Operasyonda Yakalananlardan 127'si Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 24 il merkezli çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 212 şüpheliden 127’sinin tutuklandığını, 35’i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı. 24 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 127'si tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi."

