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24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 48 organizatör yakalandı

24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 48 organizatör yakalandı
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Jandarma tarafından 24 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 48 organizatör yakalandı, 36'sı tutuklandı. Operasyonlarda 118 araç ile 9 bot ve motor ele geçirildi.

GÖÇMEN kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 24 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 36'sı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 24 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. İnsansız hava araçları ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 118 araç ile 9 bot ve motor ele geçirildi, 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerin 36'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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