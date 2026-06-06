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Göçmen kaçakçılarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli tutuklandı

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Jandarma Genel Komutanlığı, 24 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 48 şüpheliden 36'sının tutuklandığını, 118 araç ve 9 bot ile motora el konulduğunu açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, göçmen kaçakçılarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 zanlıdan 36'sının tutuklandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Operasyonlarda 118 araç ile 9 bot ve motora el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye alınan tedbirlerle aralıksız devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadele azim ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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