Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonunda 279 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 322 şüpheli yakalandı, 279'u tutuklandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gençlerin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zorluoğlu, paylaşımında "Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 16'sı da serbest bırakıldı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız." bilgilerini verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır, Konya, Antalya, İstanbul, Hatay, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Samsun, Ankara, Malatya, Bursa, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, İzmir, Van ve Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

