"23 Ağustos Bayrak Günü" savaşın gölgesinde kutlandı Güncel Haberler Ukrayna'da, "24 Ağustos Bağımsızlık Günü"nden bir gün önce kutlanan, "23 Ağustos Bayrak Günü" Rusya'nın ülkeye karşı açtığı savaşın gölgesinde kutlandı. Ukrayna'da, "24 Ağustos Bağımsızlık Günü"nden bir gün önce kutlanan, "23 Ağustos Bayrak Günü" Rusya'nın ülkeye karşı açtığı savaşın gölgesinde kutlandı. Ukraynalılar, Rus güçlerinden ele geçirilen zırhlıların sergilendiği başkent Kiev'deki Kreşatik caddesine bayrakları ile gelerek vakit geçirdi. Güncel Kaynak: AA / Metin Aktaş Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler

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