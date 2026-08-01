Haberler

22 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 253 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı 22 ildeki nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 253 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 22 ildeki nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 253 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin asayiş şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu 22 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 52 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen 253 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor
Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti