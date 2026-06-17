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Cemevlerine 41 bin kişilik aşurelik malzeme gönderildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla 22 ildeki 61 cemevine 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı. Birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeyi hedefleyen program kapsamında malzemeler dağıtılmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 22 ildeki cemevlerine 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, muharrem ayının manevi atmosferinde paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, aşure destek programını hayata geçirdi.

Bu kapsamda hazırlanan aşurelik malzemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki cemevlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Muharrem ayının taşıdığı derin anlamın gelecek nesillere aktarılması ve paylaşma geleneğinin yaşatılması amaçlanan programda, 22 ilde bulunan 61 farklı lokasyona toplam 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağlandı.

Açıklamada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'in, değerlendirmesine de yer verildi.

Birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu çalışmaların toplumda önemli bir karşılığı olduğuna inandıklarını ifade eden Ersin, Başkanlık olarak inanç, kültür ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan benzer destek ve faaliyetleri bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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