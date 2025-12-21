Albüm: 22. Çin-Rusya-Moğolistan Uluslararası Buz ve Kar Festivali, Çin'in Manzhouli Kentinde Başladı
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen festival, 128.000 metrekarelik tema parkıyla katılımcılara kapılarını açtı.
MANZHOULİ, 21 Aralık (Xinhua) -- 22. Çin-Rusya- Moğolistan Uluslararası Buz ve Kar Festivali cumartesi günü Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Manzhouli kentinde başladı. Festival kapsamında kurulan tema parkı, 128.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel