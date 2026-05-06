İzmir'de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde 2005 yılında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren Ercan Özkoç, 21 yıl sonra yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, 2005 yılında tartıştığı Şükrü Dikil'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Ercan Özkoç (45), 21 yıl sonra yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ercan Özkoç'u yakaladı. Özkoç'un yapılan sorgusunda 'orman kanununa muhalefet', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'hırsızlık' suç kayıtlarının da olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkoç, cezaevine teslim edildi.

Özkoç'un, ilçeye bağlı Çomaklar Mahallesi'nde 2005 yılında Şükrü Dikil'i aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

