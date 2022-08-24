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21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2)

Güncel Haberler

21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2)

ARKADAŞIYLA ALKOL ALDIKTAN SONRA GECE DENİZE GİRMİŞKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulan Murat Keskin'in, dün arkadaşı A.M.K. (23) ile birlikte bölgeye tatil için geldiği tespit edildi.

ARKADAŞIYLA ALKOL ALDIKTAN SONRA GECE DENİZE GİRMİŞ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulan Murat Keskin'in, dün arkadaşı A.M.K. (23) ile birlikte bölgeye tatil için geldiği tespit edildi. Beraber alkol alan ikilinin birbirlerini kaybettikleri, Keskin'in gece geç saatlerde denize girip, boğulduğu belirlendi. Keskin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Murat Keskin Kocaeli Kandıra Güncel Haberler

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