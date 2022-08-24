21 yaşındaki Murat'ın denizde cesedi bulundu (2) Güncel Haberler ARKADAŞIYLA ALKOL ALDIKTAN SONRA GECE DENİZE GİRMİŞKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulan Murat Keskin'in, dün arkadaşı A.M.K. (23) ile birlikte bölgeye tatil için geldiği tespit edildi. ARKADAŞIYLA ALKOL ALDIKTAN SONRA GECE DENİZE GİRMİŞ Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulan Murat Keskin'in, dün arkadaşı A.M.K. (23) ile birlikte bölgeye tatil için geldiği tespit edildi. Beraber alkol alan ikilinin birbirlerini kaybettikleri, Keskin'in gece geç saatlerde denize girip, boğulduğu belirlendi. Keskin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan Murat Keskin Kocaeli Kandıra Güncel Haberler

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