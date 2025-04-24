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21. Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

21. Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı
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İnovasyonu Kucaklamak, Geleceği Güçlendirmek temasıyla düzenlenen fuara 26 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 tanınmış işletme katılıyor.

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- "İnovasyonu Kucaklamak, Geleceği Güçlendirmek" temasıyla düzenlenen ve 2025 Shanghai Otomobil Fuarı olarak da bilinen 21. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, 26 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 tanınmış işletmenin katılımıyla çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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