Haberler

İçişleri Bakanlığı: 21 İlde Deaş Terör Örgütüne Yönelik Düzenlenen Operasyonlarda 70 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde operasyonlar düzenlendi."

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap

Teklifi kabul etti! Beşiktaş'ın yeni sezondaki hocası belli oluyor
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı
Sıfır Atık Festivali’ne geri sayım: Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak

"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak"
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi