21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali 28 Ağustos'ta Başlıyor
Gülnar Belediyesi tarafından düzenlenen festival, ilçenin tanıtımı ve yöresel ürünlerin sergileneceği etkinliklere ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı, festivalin birlik ve beraberliğin sembolü olacağını belirtti.

Gülnar Belediyesince düzenlenen "21. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali" 28 Ağustos'ta başlayacak.

Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, festivalin ilçe tanıtımı için büyük fırsat olduğunu belirtti.

Festivalde ilçede yetiştirilen ürünleri tanıtacaklarını kaydeden Önge, "Festivalde ilçemizin zenginliğini ve misafirperverliğini göstereceğiz. Bu festival, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olacak." ifadesini kullandı.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerin düzenleneceği festival, 28-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
