2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için başvuru süresi uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Haziran mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.

Detaylı bilgiye "0850 260 13 13" nolu telefon numarasından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.