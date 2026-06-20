Haberler

2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için başvuru süresi uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için verilen sürenin 26 Haziran mesai bitimine dek uzatıldığını bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Haziran mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.

Detaylı bilgiye "0850 260 13 13" nolu telefon numarasından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık

İBB yöneticisini kaçıran tetikçi ifadesinde döküldü! Korkunç detaylar
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti

Erdoğan "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek duyurdu
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi

İki futbolcunun ismini verip canlı yayında fena patladı
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...