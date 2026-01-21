Haberler

YÖKDİL başvuruları başladı

Güncelleme:
ÖSYM, 8 Mart'ta yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için başvuruların 29 Ocak'a kadar alınacağını duyurdu. Adaylar başvurularını çeşitli yöntemlerle gerçekleştirebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 8 Mart'ta yapılacak sınavın başvuruları 29 Ocak'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebiliyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
