Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Başvuruları Başladı

(ANKARA) - Ösym, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) tarihlerini ve başvuru takvimini açıkladı. Buna göre YKS, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak, başvurular ise 6 Şubat-2 Mart 2026 arasında alınacak.

Ösym'den yapılan duyuruya göre, 20 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını 6 Şubat 2026 saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ve mobil uygulama yoluyla yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntıların 2026-YKS Kılavuzu'nda yer aldığı belirtilirken, adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri istendi.

Öte yandan 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) başvuran adayların da yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri, bilgileri sistemde bulunmayanların ise mezun oldukları üniversiteler aracılığıyla güncelleme yaptırmaları gerektiği vurgulandı.