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YÖKDİL/2 başvuruları başladı

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ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta yapılacak 2026-YÖKDİL/2 sınavı için başvurular başladı. Adaylar, 24 Haziran'a kadar başvurularını ÖSYM merkezleri, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 9 Ağustos'ta yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

Ösym'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, başvurular 24 Haziran'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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