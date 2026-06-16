YÖKDİL/2 başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta yapılacak 2026-YÖKDİL/2 sınavı için başvurular başladı. Adaylar, 24 Haziran'a kadar başvurularını ÖSYM merkezleri, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 9 Ağustos'ta yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
Ösym'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, başvurular 24 Haziran'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir