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2026 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları https://ykssonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, adayları tebrik ederek kayıt işlemlerinin 24-28 Ağustos, elektronik kayıtların ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci olacağını belirtti.

(ANKARA) - 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Ösym'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ösym, adayların yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden adresinden öğrenebileceklerini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YSK yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ersoy, sınava giren adayları tebrik ederek, verimli eğitim süreci dileklerini paylaştı. Her hangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci olacağını açıklayan Ersoy, kayıt işlemlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlarını ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti.

Ersoy, "Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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