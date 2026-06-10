Yükseköğretim Kurumları Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 20 ve 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

Kaynak: ANKA