Haberler

Osmaniye'de yılın ilk bebeği 'Elin' oldu

Güncelleme:
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nour Alhosi–Mahir çiftinin 'Elin' ismini verdikleri kız bebek, yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı bir şekilde doğdu. Aile yeni yılın ilk bebeği olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Nour Alhosi–Mahir çiftinin 'Elin' adını verdikleri kız bebek, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Ailenin beşinci çocuğu olan Elin bebek, normal doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hastane yönetimi tarafından aileye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
