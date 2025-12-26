Haberler

2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu çerçevesinde, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri için gerekli kılavuzu yayımladı. Aday öğretmenlik ve kariyer basamakları ile ilgili başvuru şartları ve tarihler açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Kılavuza göre, uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 29 Aralık 2025-9 Ocak 2026 tarihlerinde "mebbis.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Ek başvurular ise 2-6 Şubat 2026'da alınacak.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları'na ilişkin eğitimler, 2 Ocak-15 Nisan 2026'da "oba.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim-öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 gün üst üste dikkat çeken adımlar

Bakan Şimşek'ten 2 gün üst üste dikkat çeken adımlar