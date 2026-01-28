Haberler

TUS ve STS başvuruları başladı

Güncelleme:
ÖSYM Başkanlığı, 15 Mart'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ve yurt dışı diploma denkliği için Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 5 Şubat'a kadar sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 15 Mart'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026- Sts Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 5 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

