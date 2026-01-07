Haberler

026 Tüketici Elektroniği Fuarı, Las Vegas'ta Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biri olan 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenmeye başlandı. Fuar, 155'ten fazla ülkeden binlerce katılımcıyı ağırlıyor.

LAS VEGAS, 7 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 6 Ocak 2026.

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biri olan 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı, salı günü ABD'nin Las Vegas kentinde başladı. Fuarın organizatörü olan ABD Tüketici Teknolojisi Derneği'ne göre, fuar bu yıl 155'ten fazla ülke ve bölgeden binlerce katılımcıyı ağırlıyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da
Arda Turan'dan Shelvey'nin iddialarını olay yanıt: Gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur

Arda'dan Shelvey'nin "Puro ve alkol" iddialarına zehir zemberek yanıt
Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı

Sokakta bebekli kadına ve çocuğa dehşeti yaşattı