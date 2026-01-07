026 Tüketici Elektroniği Fuarı, Las Vegas'ta Başladı

LAS VEGAS, 7 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 6 Ocak 2026.

Dünyanın önde gelen teknoloji fuarlarından biri olan 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı, salı günü ABD'nin Las Vegas kentinde başladı. Fuarın organizatörü olan ABD Tüketici Teknolojisi Derneği'ne göre, fuar bu yıl 155'ten fazla ülke ve bölgeden binlerce katılımcıyı ağırlıyor. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)