Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Yükseköğretim Diploma Denkliği Sınavı (STS) sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026- Sts Tıp Doktorluğu 1. dönem) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 15 Mart'ta uygulanan 2026-TUS 1. dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.