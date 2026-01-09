Albüm: 2026 Singapur Otomobil Fuarı'nda Sergilenen Yeni Modeller Otomobil Tutkunlarından Yoğun İlgi Gördü
SİNGAPUR, 9 Ocak (Xinhua) -- Singapur'da düzenlenen 2026 Singapur Otomobil Fuarı'nda 37 otomotiv markasının yeni modelleri sergilendi. Otomobil tutkunları, fuarda yeni modelleri inceleyip deneyimleme fırsatı elde etti.
8 Ocak'ta Suntec Singapur Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayan fuar, 11 Ocak'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel