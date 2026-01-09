Haberler

Albüm: 2026 Singapur Otomobil Fuarı'nda Sergilenen Yeni Modeller Otomobil Tutkunlarından Yoğun İlgi Gördü
Singapur'da düzenlenen 2026 Otomobil Fuarı'nda 37 otomotiv markasının yeni modelleri sergilendi. Fuar, otomobil tutkunlarına yeni araçları deneyimleme fırsatı sunuyor.

SİNGAPUR, 9 Ocak (Xinhua) -- Singapur'da düzenlenen 2026 Singapur Otomobil Fuarı'nda 37 otomotiv markasının yeni modelleri sergilendi. Otomobil tutkunları, fuarda yeni modelleri inceleyip deneyimleme fırsatı elde etti.

8 Ocak'ta Suntec Singapur Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayan fuar, 11 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
