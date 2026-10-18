Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

2026'nın ilk 9 ayında geçmiş yıllara ait 60 cinayet aydınlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026'nın ilk 9 ayında, 2004-2024 arasında işlenen 60 cinayet aydınlatıldı; 35'i emniyet, 25'i jandarma bölgesinde çözüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, izini kaybettirdiğini düşünenlerin yanılgı içinde olduğunu söyledi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bu sene geçmiş yıllara ait 60 cinayet aydınlatıldı. ?

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde, 2004-2024 yıllarında işlenen 60 cinayetin aydınlatılması sağlandı. ?

Bu cinayetlerin 35'i emniyet, 25'i jandarma sorumluluk bölgesinde aydınlatılırken, çözülen en eski olayın 2004 yılına ait olduğu belirlendi.

Cinayet soruşturmalarında, geçmiş dosyalardaki bulguların yeniden incelenmesi ve yeni delillerle birlikte değerlendirilmesi şüphelilere ulaşılmasında rol oynuyor.

Çalışmalarda DNA karşılaştırmaları, kamera görüntüleri, telefon, trafik ve baz istasyonu kayıtları ile tanık anlatımları değerlendiriliyor. Olay yerinde bulunan araç parçaları gibi fiziksel bulguların izi sürülürken, farklı dosyalar arasındaki benzerlikler de araştırılıyor.

"Cinayet işleyip izini kaybettirdiğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisinde"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

"Cinayet işleyip izini kaybettirdiğini, aradan zaman geçtiği için artık bulunamayacağını düşünenler büyük bir yanılgı içerisinde." diyen Çiftçi, emniyet ve jandarmanın, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Çiftçi, "Devletimizin, milletimizin polisi, jandarması, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, geçmişte işlenen cinayetlerin izini titizlikle sürüyor. Bugünün teknolojik imkanları, gelişen kriminal kapasitemiz ve uzman ekiplerimizin çalışmalarıyla yıllar öncesine ait delilleri yeniden inceliyor, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllara ait 60 cinayetin aydınlatılmasının güvenlik güçlerinin kararlı ve titiz çalışmaları ile kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun önemli bir sonucu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu başarıda emeği geçen emniyet ve jandarma personelini ve çalışmalara katkı sağlayan kurumları tebrik etti.

Kaynak: AA
Fransa'daki protestolarda TİP bayrağı sürprizi

Fransa'daki protestolarda dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! Ölüm emri telefonla gelmeye başladı
Nebahat Çehre güzellik sırrını açıkladı: Günde 15 dakika uyurum, stresten uzak dururum

82 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyor: Günde 15...
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
Kayseri'de refüje çıkan alkollü sürücü polise 'Teşkilat mısınız?' dedi! Kamera yalanını ortaya çıkardı

Polise 'Teşkilat mısınız?' dedi! Aldığı cevap ve ceza olay oldu
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı

Silahların sustuğu cephede savaş yeniden alevlendi
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar

Okulu pompalı tüfekle hedef aldı! Ablasının anlattıkları kan dondurdu