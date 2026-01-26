MSB: 2026-MSÜ başvuruları 3 gün sonra sona erecek
Milli Savunma Bakanlığı, 2026-MSÜ başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu. Başvurular 5 Ocak'ta başlamıştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini hatırlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2026-MSÜ başvurularının 5 Ocak'ta başladığı belirtilerek, 29 Ocak 2026 tarihinde sona ereceği aktarıldı. Sınav başvurusunun 'https://www.osym.gov.tr' internet adresinden yapıldığı kaydedildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel