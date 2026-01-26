Haberler

Msü 2026 Başvuru Sürecinin Tamamlanmasına Son 3 Gün Kaldı

Güncelleme:
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuru süreci 29 Ocak'ta sona erecek. Adayların başvurularını tamamlamaları için son 3 gün kaldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuru sürecinin tamamlanmasına 3 gün kaldı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuru sürecinin tamamlanmasına 3 gün kaldı. Son başvuru tarihi 29 Ocak. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvim doğrultusunda adayların belirlenen tarihler içinde başvurularını ve ücret ödeme adımlarını tamamlaması gerekiyor.

ÖSYM'ye göre, 2026 MSÜ başvuruları 5 Ocak 2026'da başladı ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da bireysel olarak AİS ve ÖSYM mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.

Başvuruyu normal tarihlerde yapamayan adaylar için ÖSYM takviminde 3 Şubat 2026 geç başvuru günü olarak duyuruldu. Bu tarihin tek günle sınırlı olması nedeniyle adayların süreyi kaçırmaması gerekiyor.

2026 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın uygulama tarihi ÖSYM duyurusunda, 1 Mart 2026 olarak yer aldı. Bu sınav, MSÜ'ye bağlı askeri okul ve meslek yüksekokullarına başvuracak adaylar için ilk adım niteliği taşıyor.

