2026 Msü Adayları İçin Tercih Süresi 24 Nisan'da Sona Erecek

(ANKARA) - 2026-Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adayları için tercih süresinin 24 Nisan'da sona ereceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için 2026 yılı tercih sürecinin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, tercih başvurularının 24 Nisan'da sona ereceği, adayların başvurularını personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA