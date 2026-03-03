Albüm: 2026 Mobil Dünya Kongresi, İspanya'nın Barselona Kentinde Başladı
Barselona'da açılan kongrede 'IQ Çağı' temasıyla yapay zeka ve inovasyona odaklanılıyor.
BARSELONA, 3 Mart (Xinhua) -- 2026 Mobil Dünya Kongresi, pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. "IQ Çağı" temasıyla düzenlenen kongre, akıllı altyapı, yapay zeka bağlantısı ve entegrasyonu, kurumsal düzeyde yapay zeka uygulamaları, yapay zeka ekosistemi işbirliği, kapsayıcı teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşüme odaklanıyor.
Kaynak: Xinhua