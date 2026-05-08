MEB Akademi Giriş Sınavı Başvuruları Başladı

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2026-MEB-AGS kapsamında uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilerin 2026-MEB-AGS Kılavuzu'nda yer aldığı belirtilen açıklamada, adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği kaydedildi.

