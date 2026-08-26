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ÖSYM Akademi Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

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DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDIÖSYM'den yapılan açıklamada, "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın, 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın, 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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