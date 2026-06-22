METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'Sıcaklık Analiz Raporu'na göre, 2026 yılı Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. 2026 yılı Mayıs ayı, 1991- 2020 normalleri mayıs ayı ortalamasının ise 1,4 derece altında gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mayıs ayına ait Sıcaklık Analiz Raporu yayımlandı. Rapordaki genel değerlendirmeye göre, 2026 yılı Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Van, Hakkari illerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Antalya-Kale (Demre) ve Bartın'da ise mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığının 17,1 derece olduğu belirtilen raporda, 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklığının 15,7 derece gerçekleştiği belirtildi. 2026 yılı Mayıs ayının, 1991- 2020 normalleri mayıs ayı ortalamasının 1,4 derece altında kaldığı ifade edildi. Verilerin raporlanmaya başladığı 1971 de dahil olmak üzere son 56 yılın verilerine yer verilen raporda, "2026 yılı Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçmiştir. 2026 yılı Mayıs ayında ekstrem sıcaklıklar, mayıs ayında en düşük sıcaklık eksi 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da tespit edilmiştir" denildi.

BÖLGELERE GÖRE MAYIS SICAKLIKLARI

Bölgelere göre yapılan değerlendirmede ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricindeki diğer 6 bölgenin tamamında uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığında düşüş yaşandı. Sadece Güneydoğu Anadolu'da artış gözlendi.

Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,4 derece iken, 2026 Mayıs ayı 17,1 dereceye düştü. Ekstrem sıcaklıklar, Marmara'da en düşük 1,9 derece Balıkesir'de, en yüksek 32,4 derece Edirne'de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklıklar 19 derece iken, 2026 Mayıs ayı 17,9 dereceye geriledi. Ekstrem sıcaklıklar Ege'de en düşük 0,4 derece Simav'da, en yüksek 34 derece Nazilli'de yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklıklar 19,7 derece iken, 2026 Mayıs ayı 18,5 dereceye düştü. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 0,1 derece Göksun'da, en yüksek 35,4 derece Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu'da uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,1 derece iken, 2026 Mayıs ayı 13,1 dereceye düştü. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 0,6 derece Ulukışla'da, en yüksek 28,5 derece Çumra'da tespit edildi.

Karadeniz'de uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,7 derece iken, 2026 Mayıs ayı 14,4 dereceye geriledi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük 0,3 derece Bayburt'ta, en yüksek ise 31,8 derece Bartın'da belirlendi.

Doğu Anadolu'da uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,9 derece iken, 2026 Mayıs ayı 12,2 dereceye düştü. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 2 derece Erzurum'da, en yüksek 31,3 derece Iğdır'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu'da Bölgesi uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,9 derece iken, 2026 Mayıs ayı 23,4 dereceye yükseldi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük 4,8 derece Mardin'de, en yüksek 37,9 derece Ceylanpınar'da yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı