Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 29 Nisan saat 23.59'da sona erecek.