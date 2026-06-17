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026 Dünya Yapay Zeka Konferansı Çin'in Shanghai Kentinde Düzenlenecek

026 Dünya Yapay Zeka Konferansı Çin'in Shanghai Kentinde Düzenlenecek
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2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı, temmuz ayında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek. Çinli yetkililer, konferansta uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi ve yapay zeka yönetişiminde çok taraflılığı teşvik etmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı, temmuz ayında Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhou Haibing çarşamba günkü basın toplantısında, "Konferansı fırsat bilerek tüm taraflarla yapay zeka konusunda uluslararası işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Zhou, yapay zeka yönetişiminin insanlığın geleceğini ilgilendirdiğini ve tüm ülkelerin karşı karşıya kaldığı ortak bir sorun olduğunu belirtti. Zhou, çok taraflılığı ve açıklık ve kapsayıcılık ilkelerini savunan Çin'in, küresel yönetişimi ve yapay zeka alanındaki uluslararası işbirliğini aktif olarak teşvik ettiğini ve akıllı çağda küresel kalkınmaya Çin tarzı çözümler sunduğunu ifade etti.

Zhou, ileriye dönük olarak kalkınma ve güvenlik çabalarını koordine edeceklerini, çok taraflılığı aktif olarak uygulayacaklarını ve insan merkezli olma ve yapay zekayı iyi yönde geliştirme ilkesini savunacaklarını dile getirdi.

Zhou, büyük bir ülke olarak sorumluluklarını yerine getireceklerini, riskleri yöneteceklerini, önleme çalışmalarını güçlendireceklerini, yapay zeka düzenlemeleri konusunda işbirliği yollarını araştıracaklarını ve diğer taraflarla birlikte yapay zekanın güvenlik risklerine karşı önlem alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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