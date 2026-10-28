2026-DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı

2026-DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026-DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarası ve şifreyle sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebilecek; kayıt işlemleri 3-11 Kasım'da, elektronik kayıtlar 3-4 Kasım'da yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), ön lisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-22 Ekim'de tercihleri alınan 2026-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 3-11 Kasım'da, elektronik kayıtlar ise 3-4 Kasım'da yapılacak.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.